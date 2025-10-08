2025-10-08 12:47:06
Φωτογραφία για Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα παγώνει και την εκπομπή του Ρουβά η ΕΡΤ
Ερωτήματα έχουν προκύψει γύρω από την ταξιδιωτική εκπομπή που επρόκειτο να παρουσιάσει ο Σάκης Ρουβάς στην ΕΡΤ, καθώς όλα δείχνουν πως το project ενδέχεται να μην προχωρήσει τελικά. Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε σχεδιάσει να ταξιδεύει ανά τον κόσμο, συναντώντας εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας και παρουσιάζοντας τις ιστορίες και τη διαδρομή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, το σχέδιο φαίνεται να έχει «παγώσει». Στην πρόσφατη παρουσίαση του νέου προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης δεν έγινε καμία αναφορά στην εκπομπή του Ρουβά, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες ότι το εγχείρημα ίσως να μη συνεχιστεί.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και τον τραγουδιστή έχουν σταματήσει, ενώ έχουν διακοπεί και οι επαφές με την εταιρεία παραγωγής που θα αναλάμβανε την εκπομπή. Αν και πριν από μερικούς μήνες το project βρισκόταν πολύ κοντά στην έγκριση, πλέον δεν αποκλείεται να «ναυαγήσει» οριστικά και να μην ενταχθεί ποτέ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Να σημειώσουμε ότι η ΕΡΤ είχε σταματήσει της συζητήσεις και με την Μπέττυ Μαγγίρα για να βγάλει την εκπομπή του Ρουβά.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρομεροί γονείς: Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη - Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Τρομεροί γονείς": Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη - Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με όμορφες εικόνες επέστρεψαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί από την εκδρομή τους στις Δαλματικές ακτές.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (7/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 7/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 7/10/2025
Ο πέμπτος συρμός έφτασε — Το Μετρό Θεσσαλονίκης παίρνει μπρος!
Ο πέμπτος συρμός έφτασε — Το Μετρό Θεσσαλονίκης παίρνει μπρος!
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης