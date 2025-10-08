2025-10-08 12:47:06

Ερωτήματα έχουν προκύψει γύρω από την ταξιδιωτική εκπομπή που επρόκειτο να παρουσιάσει ο Σάκης Ρουβάς στην ΕΡΤ, καθώς όλα δείχνουν πως το project ενδέχεται να μην προχωρήσει τελικά. Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε σχεδιάσει να ταξιδεύει ανά τον κόσμο, συναντώντας εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας και παρουσιάζοντας τις ιστορίες και τη διαδρομή τους.



Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, το σχέδιο φαίνεται να έχει «παγώσει». Στην πρόσφατη παρουσίαση του νέου προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης δεν έγινε καμία αναφορά στην εκπομπή του Ρουβά, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες ότι το εγχείρημα ίσως να μη συνεχιστεί.



Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και τον τραγουδιστή έχουν σταματήσει, ενώ έχουν διακοπεί και οι επαφές με την εταιρεία παραγωγής που θα αναλάμβανε την εκπομπή. Αν και πριν από μερικούς μήνες το project βρισκόταν πολύ κοντά στην έγκριση, πλέον δεν αποκλείεται να «ναυαγήσει» οριστικά και να μην ενταχθεί ποτέ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.



Να σημειώσουμε ότι η ΕΡΤ είχε σταματήσει της συζητήσεις και με την Μπέττυ Μαγγίρα για να βγάλει την εκπομπή του Ρουβά.



Πηγή: tvnea.com



