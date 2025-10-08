2025-10-08 13:33:31
Φωτογραφία για Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου»
Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον Άγιο Έρωτα, την προσωπική της ζωή και το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Όλα είναι καλά. Δε μου αρέσει να υπεραναλύω τα πράγματα, είναι θετικό το πρόσημο. Ένιωσα σίγουρη και ασφαλής γι’ αυτό δημοσίευσα τις φωτογραφίες με τον σύντροφό μου», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Όσον αφορά στο θέμα υγείας της, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Το θέμα υγείας μου είναι ανάλογα την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι. Έχω ένα αυτοάνοσο που όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά δεν μπορώ να καταπιώ ούτε το σάλιο μου. Σαν να καταπίνω κάτι που με καίει. Δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει, πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα».

Πηγή: tvnea.com
