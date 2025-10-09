2025-10-09 08:43:12
Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, η Έλενα Παπαβασιλείου παρουσιάζει την πρεμιέρα της εβδομαδιαίας εκπομπής «EQ» μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24 . Το EQ – εμπνευσμένο από τον όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» (Emotional Intelligence) – δεν είναι απλώς μια εκπομπή συνεντεύξεων. Είναι ένας ανοιχτός χώρος συναισθηματικής έκφρασης, βαθιάς σύνδεσης και αλήθειας. Ένα τηλεοπτικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων που συχνά γνωρίζουμε μόνο μέσα από τίτλους, ρόλους ή δημόσιες εικόνες.

Η Έλενα Παπαβασιλείου, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, υποδέχεται κάθε εβδομάδα μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24, ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους – τέχνη, πολιτική, επιστήμες, δημοσιογραφία – επιδιώκοντας να αναδείξει τη διαδρομή τους πίσω από τα επιτεύγματα και να φωτίσει πτυχές της προσωπικότητάς τους που δεν αποτυπώνονται στο δημόσιο προφίλ τους.

«EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 00:00 στο ACTION 24





