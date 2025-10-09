





Με ισχυρή παρουσία έκανε πρεμιέρα η νέα νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα Αποκαλύψεων», στον ΑΝΤ1, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η εκπομπή σημείωσε 13% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε ορισμένα τέταρτα έφτασε μέχρι και το 24,1%, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό αναζητά αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και στη late night ζώνη.

Με αποκλειστικές συνεντεύξεις, ερευνητικά θέματα και με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ο Πέτρος Κουσουλός παρουσίασε μια παραγωγή με έντονο δημοσιογραφικό αποτύπωμα, δίνοντας νέα πνοή στα βραδινά προγράμματα του σταθμού.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» κατέγραψε 6% στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας πως η τηλεθέαση της βραδινής ενημέρωσης διαμορφώνεται σε ανταγωνιστικό πλαίσιο, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν ολοένα και πιο στοχευμένα περιεχόμενο.

Πηγή: tvnea.com