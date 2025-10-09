2025-10-09 10:28:26
Φωτογραφία για «Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή του δυναμικού κοινού για δεύτερη συνεχόμενη μέρα



Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό παραμένει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας 13,7%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, οι οποίες κατέγραψαν 9,1%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 6,8%.

Ακολουθεί η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1, η οποία κινήθηκε σε πιο χαμηλά ποσοστά, με 1,6% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της μεσημεριανής ζώνης συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
Ο Κυρανάκης ανακοίνωσε την επαναδραστηριοποίηση του ΟΣΕ στην επισκευή και συντήρηση τροχαίου υλικού
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/10/2025)
