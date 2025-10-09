2025-10-09 10:28:26
Ανατροπή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον πίνακα τηλεθέασης του prime time, με τον «Άγιο Έρωτα» να κατακτά την κορυφή στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω του τον μέχρι πρότινος πρωταγωνιστή, το «Hotel Elvira».

Η σειρά του Mega σημείωσε 16,4%, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, ενώ το «Hotel Elvira» υποχώρησε κι άλλο, συγκεντρώνοντας 14,3%. Το «Gran Hotel» ακολούθησε με 11,0%, ενώ το «Έξαθλον» του ΣΚΑΪ έφτασε το 7,6%. Την ίδια ώρα, η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε σε 2,3%.

Στο πρόγραμμα του Alpha, η σειρά «Να Με Λες Μαμά» συνέχισε με δυνατά ποσοστά , αγγίζοντας 17,3% και κατακτώντας την κορυφή στο slot της. Αντίθετα, «Η Γη της Ελιάς» διαμορφώθηκε στο 11,4%, ενώ το «Παιδί» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε μόλις 1,9%. Η σειρά «Θα Πάει και Αυτό» έκλεισε τη βραδιά με 3,5%.

Η μάχη της prime time ζώνης συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να αλλάζουν συνήθειες και προτιμήσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα.



Πηγή: tvnea.com
