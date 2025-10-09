Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και έντονες ανακατατάξεις στη «μάχη» της τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, σημειώνοντας 16,7%.

Σε απόσταση… αναπνοής ακολούθησε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, το οποίο συγκέντρωσε 16,2%, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού μοιράζεται σχεδόν ισόποσα ανάμεσα στα δύο προγράμματα.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 9,8%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ έφτασαν στο 7,5%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ και του Open — το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 4,3%, ενώ το «10 Παντού» στο Open περιορίστηκε στο 3,1%.

Η τηλεοπτική μάχη των πρωινών συνεχίζεται, με τα ποσοστά να δείχνουν πως το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει στραμμένο κυρίως στα ψυχαγωγικά προγράμματα, τα οποία καταφέρνουν να κρατούν σταθερά την πρωτιά στις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού.

Πηγή: tvnea.com