2025-10-10 07:37:02

Διπλές αυξήσεις, με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των ποσών που δικαιούνται, θα έχουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται.Πέραν του γενικού ποσοστού αύξησης των συντάξεών τους βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ που δικαιούνται ως συνταξιούχοι, θα παίρνουν και προσαύξηση σύνταξης με συντελεστή 0,77% ανά έτος απασχόλησης και με ποσό που θα είναι ανάλογο του μισθού που λαμβάνουν ή των εισφορών που sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ