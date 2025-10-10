2025-10-10 07:37:02
Φωτογραφία για Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Διπλές αυξήσεις, με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των ποσών που δικαιούνται, θα έχουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται.Πέραν του γενικού ποσοστού αύξησης των συντάξεών τους βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ που δικαιούνται ως συνταξιούχοι, θα παίρνουν και προσαύξηση σύνταξης με συντελεστή 0,77% ανά έτος απασχόλησης και με ποσό που θα είναι ανάλογο του μισθού που λαμβάνουν ή των εισφορών που sidirodromikanea
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
UFS 5.0: ΜΑΖΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
UFS 5.0: ΜΑΖΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]
«ΖΩ ΚΑΛΑ»: Έρχεται στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα και κάθε πότε θα παίζει;
Το «The Wall» έρχεται στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα και κάθε πότε θα παίζει;
Συντάξεις: Νέος μηχανισμός αυξήσεων για 4 κατηγορίες – Τι αλλάζει, πότε και για ποιους; [πίνακες]
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας
Το μεγάλο ελληνικό παράδοξο..
Ουκρανία: Εντολή εσπευσμένης εκκένωσης στους κατοίκους σε Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ
Politico: Η Γαλλία μπορεί να κάνει πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη της Ευρώπης
