Η JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) μόλις ανακοίνωσε την επόμενης γενιάς flash αποθήκευση, που σύντομα θα έρθει στις πρώτες συσκευές. Το νέο πρότυπο UFS 5.0 έχει οριστικοποιηθεί και οι κατασκευαστές ξεκινάνε τη μαζική παράγωγή του.

Το νέο UFS 5.0 στοχεύει στην βελτίωση των επιδόσεων σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, smartphones και edge computing. Παράλληλα, έχουν κάνει το UFS 5.0 συμβατό και με παλαιότερα συστήματα, που έχουν σχεδιαστεί για UFS 4.x.

Και πάμε στα ωραία τώρα! Το UFS 5,0 διπλασιάζει την διαδοχική απόδοση, προσφέροντας ταχύτητες μέχρι 10.8GB/s! Τα UFS 4.0 και 4.1 έφταναν μέχρι τα 5.8GB/s.

Εκτός από τις υψηλές ταχύτητες, το νέο link equalization εξασφαλίζει την σταθερότητα του σήματος, ενώ το ειδικό power rail μειώνει τον θόρυβο μεταξύ των φυσικών layers και των layers της μνήμης. Παράλληλα, το UFS 5.0 έρχεται με inline hashing, που προστατεύει τα δεδομένα του χρήστη.

Chat Control: Η ΕΕ θέλει να βάλει τέλος στην ιδιωτικότητα στο διαδίκτύο! Καταστροφή για τα δικαιώματά μας

Η JEDEC δεν έχει δώσει ακόμα ακριβές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τους κατασκευαστές να ανακοινώσουν τις υλοποιήσεις στους με το νέο πρότυπο!

Μιλάμε λοιπόν για απίστευτα μεγάλες ταχύτητες εγγραφής και ανάγνωσης, που ξεπερνούν και το 99% των NVME δίσκων που έχουμε στους υπολογιστές μας! Απίστευτο…

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.