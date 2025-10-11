Η ψυχαγωγία στον ΣΚΑΪ εμπλουτίζεται από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου με νέα προγράμματα, που υπόσχονται να γεμίσουν χαμόγελα τα βράδια μας. «The Wall», «Η Ελλάδα ψηφίζει» και «The Floor» είναι τα τηλεπαιχνίδια που θα κάνουν τη διαφορά. Η καυστική σάτιρα βρίσκει τη θέση της λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τα «Διαχωρίζω τη θέση μου» και το «Πλυντήριο» ενώ η νέα πρόταση στα late night shows έχει τον τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Τηλεπαιχνίδια που κάνουν τη διαφορά!

«The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δεν είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα roller coaster συναισθημάτων! Ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνει δράση στο πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων! Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ! Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

«Η Ελλάδα Ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο

Το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει ανανεωμένο για να μας ενώσει ξανά σε μία μεγάλη παρέα που διασκεδάζει, ψηφίζει και κερδίζει! Το έπαθλο μεγαλώνει και οι δύο ομάδες θα διεκδικούν έως και 40.000 ευρώ! Οι παίκτες καλούνται να προβλέψουν σωστά την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις. Πλέον, κανένας παίκτης δεν αποχωρεί ενώ και ο τελικός αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η ομάδα που θα προκρίνεται σε αυτόν θα ορίζει τον εκπρόσωπό της αλλά δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο πλατό μαζί του την ώρα των απαντήσεων! Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, είναι έτοιμοι να δώσουν το σήμα για την έναρξη της ζωντανής ψηφοφορίας έχοντας στα χέρια τους τα πιο προκλητικά διλήμματα και τα πιο καυτά ερωτήματα. Κάθε Τετάρτη στις 21.00.

«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό

Το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-show παγκοσμίως, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Γιώργος Λιανός με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση, αναλαμβάνει δράση! Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων. Το «The Floor» ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες παίρνουν θέση με στόχο να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ! Κάθε Παρασκευή στις 21.00.

Σατιρικές εκπομπές

«Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο

Ο Μάνος Βουλαρίνος, σε μία καινούρια εκπομπή αιχμηρού σχολιασμού καυτηριάζει θέματα της επικαιρότητας και δηλώνει πως είναι έτοιμος να… διαχωρίσει τη θέση του! Μία ανάσα πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός θα περνάει από το… κόσκινο όλα τα ενδιαφέροντα γεγονότα της ημέρας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Σύντομα, περιεκτικά και φιλτραρισμένα μέσα από τη δική του ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ. Καθημερινά στις 19.35.

«Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ

Επειδή τα… άπλυτα της επικαιρότητας έχουν γίνει στοίβα και κάποιος πρέπει να αρχίσει να βάζει μία τάξη στο χάος, το «Πλυντήριο», το αντιδελτίο του ΣΚΑΪ, που παρουσιάζει η Νεφέλη Μεγκ, επιστρέφει με νέα προγράμματα για να βάλει την πιο αποτελεσματική μπουγάδα! Κανένας επίμονος λεκές δεν πρόκειται να αντισταθεί στον ισχυρό καθαριστικό παράγοντα που λέγεται «αιχμηρό σχόλιο». Σε αυτό το «Πλυντήριο» δεν έχουν θέση τα μαλακτικά και δεν γίνεται καμία διάκριση χρωμάτων, όλα μπαίνουν στην ίδια πλύση! Το «Πλυντήριο» επιστρέφει για να κάνει καθαρισμό σε βάθος, να εξοντώσει λεκέδες και δυσάρεστες… οσμές και να φέρει τηλεοπτική φρεσκάδα που διαρκεί! Κάθε Κυριακή στις 19.35

Η νέα πρόταση στα late night shows

«Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε! Ο μοναδικός Φάνης Λαμπρόπουλος έρχεται για να αλλάξει της νύχτες μας με μία νέα πρόταση, τη late night εκπομπή που μας βάζει στην «Αγκαλιά του Φάνη». Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, υποδέχεται σε κάθε εκπομπή δύο ξεχωριστούς καλεσμένους. Ωστόσο, οι συνεντεύξεις δεν ακολουθούν ποτέ την πεπατημένη. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπομπής, ανεβάζουν την διάθεση από την Παρασκευή 17/10 στις 23.00 και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 23.00.







Πηγή: tvnea.com