2025-10-11 14:43:27
Φωτογραφία για Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Μια φράση που ακούστηκε στον αέρα του ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οδήγησε την Άρια Καλύβα να επικοινωνήσει με την Αφροδίτη Γραμμέλη προκειμένου να διαψεύσει την πληροφορία.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η δημοσιογράφος φέρεται να είχε θέσει ως όρο για τη συμμετοχή της στην «Κοινωνία άνω κάτω» το «ή ο Μπαλάσκας ή εγώ». Ωστόσο, η ίδια έστειλε μήνυμα και διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

«Ακούσαμε ότι θα είναι η κυρία Άρια Καλύβα στην εκπομπή και μάλιστα έθεσε κι έναν όρο, ότι ή ο Μπαλάσκας ή εγώ», είπε η ρεπόρτερ στον Σταύρο Μπαλάσκα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε: «Η Άρια τα είπε αυτά; Το ποιοι θα συμμετέχουν στις εκπομπές, είναι θέμα των καναλιών. Τώρα, μου την μπαίνει πάλι η Άρια, να είναι καλά. Αν έχει αυτή κάτι, δεν πάτε να τη ρωτήσετε; Τραβάτε και ρωτήστε την “έχεις κάτι με τον Μπαλάσκα;”».

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων, η Άρια Καλύβα έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε έχει πει κάτι τέτοιο.

«Εμένα, μου έστειλε μήνυμα η Άρια και μου λέει ότι ποτέ δεν έχει ειπωθεί τέτοιο πράγμα από μένα, είναι ψευδές, το διαψεύδει και οφείλουμε να το σεβαστούμε», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η Ελένη Τσολάκη είπε λίγο αργότερα: «Να διευκρινίσουμε για μία ακόμα φορά ότι η Άρια Καλύβα δεν έχει θέσει ποτέ βέτο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ”, να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Η πτώση της «χρυσής» αυτοκρατορίας του Salt Bae
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η πτώση της «χρυσής» αυτοκρατορίας του Salt Bae
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η εκπομπή που σκάει στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
Θανάσης Πάτρας: «Θα είναι μια κανονική ψυχαγωγική εκπομπή - Λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση»
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.
«Kitchen Lab»: Αφιερωμένο στην οικογενειακή θαλπωρή
«Kitchen Lab»: Αφιερωμένο στην οικογενειακή θαλπωρή
Ο Νίκος Συρίγος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για
Ο Νίκος Συρίγος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα για "μπούρδες" όχι όμως σε αυτά που είπαν...
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής