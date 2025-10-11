2025-10-11 14:43:27

Μια φράση που ακούστηκε στον αέρα του ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οδήγησε την Άρια Καλύβα να επικοινωνήσει με την Αφροδίτη Γραμμέλη προκειμένου να διαψεύσει την πληροφορία.



Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η δημοσιογράφος φέρεται να είχε θέσει ως όρο για τη συμμετοχή της στην «Κοινωνία άνω κάτω» το «ή ο Μπαλάσκας ή εγώ». Ωστόσο, η ίδια έστειλε μήνυμα και διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.



«Ακούσαμε ότι θα είναι η κυρία Άρια Καλύβα στην εκπομπή και μάλιστα έθεσε κι έναν όρο, ότι ή ο Μπαλάσκας ή εγώ», είπε η ρεπόρτερ στον Σταύρο Μπαλάσκα.



Ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε: «Η Άρια τα είπε αυτά; Το ποιοι θα συμμετέχουν στις εκπομπές, είναι θέμα των καναλιών. Τώρα, μου την μπαίνει πάλι η Άρια, να είναι καλά. Αν έχει αυτή κάτι, δεν πάτε να τη ρωτήσετε; Τραβάτε και ρωτήστε την “έχεις κάτι με τον Μπαλάσκα;”».



Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων, η Άρια Καλύβα έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε έχει πει κάτι τέτοιο.



«Εμένα, μου έστειλε μήνυμα η Άρια και μου λέει ότι ποτέ δεν έχει ειπωθεί τέτοιο πράγμα από μένα, είναι ψευδές, το διαψεύδει και οφείλουμε να το σεβαστούμε», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.



Η Ελένη Τσολάκη είπε λίγο αργότερα: «Να διευκρινίσουμε για μία ακόμα φορά ότι η Άρια Καλύβα δεν έχει θέσει ποτέ βέτο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ”, να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι».



