Εικόνα: Μαναστράκια Μαχαιρά Ξηρομέρου.

Γράφει: η δρ Μαρία Ν. ΑγγέληΣτη μνήμη του Πατέρα μου, Νικολάου Δ. Αγγέλη







ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: Τα «Μαναστράκια» είναι ένα μικρό τοπωνύμιο στην περιοχή του Μαχαιρά Ξηρομέρου. Δεν θα το βρει κανείς σε χάρτες ή λεξικά. Υπάρχει χαραγμένο στη μνήμη των ανθρώπων του τόπου.

Η λέξη ίσως έχει ρίζα από τη λέξη μοναστήρι ή μαναστήρι, όπως το λένε στο Ξηρόμερο. Για παράδειγμα χρησιμοποιούν την παροιμιακή φράση: «Το μαναστήρι νάναι καλά κι από καλογέρους χίλιους!».....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...