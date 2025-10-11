ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
2025-10-11 18:38:20
Εικόνα: Μαναστράκια Μαχαιρά Ξηρομέρου.
Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Στη μνήμη του Πατέρα μου, Νικολάου Δ. Αγγέλη
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ: Τα «Μαναστράκια» είναι ένα μικρό τοπωνύμιο στην περιοχή του Μαχαιρά Ξηρομέρου. Δεν θα το βρει κανείς σε χάρτες ή λεξικά. Υπάρχει χαραγμένο στη μνήμη των ανθρώπων του τόπου.
Η λέξη ίσως έχει ρίζα από τη λέξη μοναστήρι ή μαναστήρι, όπως το λένε στο Ξηρόμερο. Για παράδειγμα χρησιμοποιούν την παροιμιακή φράση: «Το μαναστήρι νάναι καλά κι από καλογέρους χίλιους!».....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ