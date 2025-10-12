Σταθερά στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, σημειώνοντας 12%. Η εκπομπή του Alpha φαίνεται πως διατηρεί το προβάδισμά της τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, κατακτώντας το ενδιαφέρον του κοινού με την ποικιλία θεμάτων και τη χαλαρή της διάθεση.

Από την άλλη πλευρά, το «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,3%, κινούμενο σε πιο χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης. Παρά την προσπάθεια της δημοσιογραφικής ομάδας να προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση και θεματολογία με ρυθμό, η εκπομπή φαίνεται να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη ζώνη.

Οι μεσημεριανές εκπομπές του Σαββατοκύριακου συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους «μάχη» για την προτίμηση των τηλεθεατών, με τη Ναταλία Γερμανού να παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό.

Πιο κάτω στη λίστα, η εκπομπή «Generation SK» κατέγραψε 1,9%, ενώ στο τέλος του πίνακα συναντάμε την εκπομπή της ΕΡΤ1, «Μαμάδες», η οποία σημείωσε 1,5%.Πηγή: tvnea.com