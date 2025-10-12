2025-10-12 11:33:52
Φωτογραφία για «The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Και το 5ο επεισόδιο των Blind Auditions του «The Voice of Greece», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν είναι πιο δυνατή και πιο απολαυστική από ποτέ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27,1% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 18,8%. 2.371.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της αγαπημένης παρέας έστω για 1’.

 Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να συμμετέχουν στη διαδικασία, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

 Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ως coaches, δίνουν και απόψε στις 21.00 ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, διεκδικώντας με κάθε τρόπο ωραίες φωνές και κρατώντας τα ηνία της οικογενειακής διασκέδασης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
3 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Windows 11 (ΣΥΝ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ PC)
3 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Windows 11 (ΣΥΝ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ PC)
Πως ετοιμάζω σιρόπι με καρπούς κουφοξυλιάς/σαμπούκου
Πως ετοιμάζω σιρόπι με καρπούς κουφοξυλιάς/σαμπούκου
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”