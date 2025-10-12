2025-10-12 11:33:52

Και το 5ο επεισόδιο των Blind Auditions του «The Voice of Greece», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν είναι πιο δυνατή και πιο απολαυστική από ποτέ!



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27,1% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 18,8%. 2.371.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της αγαπημένης παρέας έστω για 1’.



Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να συμμετέχουν στη διαδικασία, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.



Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ως coaches, δίνουν και απόψε στις 21.00 ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, διεκδικώντας με κάθε τρόπο ωραίες φωνές και κρατώντας τα ηνία της οικογενειακής διασκέδασης.



