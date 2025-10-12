2025-10-12 11:33:52
Στην κορυφή της τηλεθέασης για το πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου βρέθηκε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», καταγράφοντας ποσοστό 15,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Η εκπομπή του MEGA διατήρησε την πρωτιά της στη ζώνη, αφήνοντας πίσω της το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA, που συγκέντρωσε 11,4%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα είπαμε;» με 9,9% και το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ANT1 με 7,9%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοι» με 7,6%.

Αντίθετα, το «Ραντεβού το ΣουΚού» κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας μόλις 2,7%, μένοντας αρκετά πίσω στη μάχη της πρωινής ζώνης.

Η πρωινή τηλεοπτική αναμέτρηση του Σαββατοκύριακου συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον, με τις εκπομπές να προσπαθούν να κερδίσουν το κοινό μέσα από ποικιλία θεμάτων, συνεντεύξεων και ψυχαγωγικών ενοτήτων.



*Μη καθαρά ποσοστά στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
