Δυναμικά αλλά όχι εντυπωσιακά μπήκε στη μάχη των 8μ.μ  η σειρά «Τρομεροί Γονείς», κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά. Η πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς σημείωσε 13,6% μέσο όρο, ενώ στο καλύτερό της τέταρτο άγγιξε το εντυπωσιακό 15%, δείχνοντας πως το τηλεοπτικό κοινό την υποδέχτηκε με μεγάλο ενδιαφέρον.

Από την άλλη πλευρά, το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με το χθεσινό special επεισόδιο κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, σημειώνοντας 10,4% μέσο όρο τηλεθέασης και φτάνοντας σε τέταρτο έως και 12%.

Η μάχη της συγκεκριμένης ζώνης φαίνεται πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, με τους «Τρομερούς Γονείς» να ξεκινούν με σαφές προβάδισμα και τον Εκατομμυριούχο να παραμένει σταθερά αγαπημένη επιλογή του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
