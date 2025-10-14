2025-10-14 09:44:53
Φωτογραφία για Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Μια συμφωνία που δεν έπρεπε να γίνει. Μια θυσία που κανείς δεν θα ξεχάσει. Ένας έρωτας που γεννήθηκε στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία για την απώλεια, τη δύναμη και την αγάπη που «ανατέλλει» μέσα από το σκοτάδι, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Όταν η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα, όλα μπορούν να συμβούν. Μυστικά, ενοχές και πάθη συνθέτουν την ιστορία της σειράς «Μια νύχτα μόνο». Γιατί τι είναι ηθικό, τι είναι τίμιο και τι αληθινό, όταν όλα δοκιμάζονται στο όνομα της αγάπης;

Η υπόθεση

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας
. Ζει αποκλεισμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει, με μόνο σκοπό να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Υπερήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που την πληγώνει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας «σημαδεμένος» από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα.

Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα, που κανείς από τους δυο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.

Οι ενοχές, η σύγκρουση και η έλξη θα ενώσουν δυο βαθιά τραυματισμένες ψυχές σε μια ιστορία αγάπης γεμάτη ένταση, τρυφερότητα και αλήθεια.

