





Δυναμική εμφάνιση κατέγραψε το Live News του Mega στην απογευματινή ζώνη, κατακτώντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης. Η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου σημείωσε 17,9%, ενώ σε ορισμένα τέταρτα άγγιξε ακόμη και το 22,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση του κοινού στην επικαιρότητα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι The Chase με 14,7%, ενώ ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 13,6%, διατηρώντας σταθερή δυναμική στο κοινό της ψυχαγωγίας.

Το Deal συγκέντρωσε 12,4%, ενώ το Rouk Zouk σημείωσε 11%. Το τηλεπαιχνίδι 5x5 κινήθηκε στο 10,5%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες στον Alpha κατέγραψαν 10,3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης: το Cash or Trash περιορίστηκε στο 9,5%, η εκπομπή Το ’Χουμε σημείωσε 5,6%, ενώ ο ΣΚΑΪ στην ίδια ώρα κινήθηκε γύρω στο 5,1%. Τέλος, η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψε 5,2%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Η απογευματινή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τα ενημερωτικά προγράμματα να υπερισχύουν έναντι της ψυχαγωγίας — τουλάχιστον για την ώρα.

Πηγή: tvnea.com