Ανατροπές σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με τις διαφορές ανάμεσα στους βασικούς «παίκτες» της ζώνης να είναι αισθητές.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno του Star, που κατέγραψε 16,3% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσιάστριας και την ανοδική πορεία της εκπομπής.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Κατερίνα Καινούργιου με το Super Κατερίνα στον Alpha, σημειώνοντας 14,7%. Η εκπομπή διατήρησε σταθερά τα ποσοστά της, παραμένοντας ένας από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» της πρωινής ζώνης.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με 11,1%, συνεχίζοντας να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού με την ενημερωτική τους προσέγγιση και την καυστική πολιτική ανάλυση.

Την τετράδα συμπληρώνει το Πρωινό του ΑΝΤ1 με 10,9%, ενώ πιο χαμηλά, με 7,5%, κινήθηκαν οι υπόλοιπες ψυχαγωγικές προτάσεις της ζώνης.

Η «μάχη» για την πρωτιά στα πρωινά παραμένει ανοιχτή, με τα νούμερα να δείχνουν πως το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει διαθέσεις και προτιμήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο και το κλίμα κάθε εκπομπής.

