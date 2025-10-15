2025-10-15 14:20:31
Φωτογραφία για «Το δίκτυο των τέως ΣΠΑΠ ...ποδηλατόδρομος»
Γράφει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ*Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη εκπλήξεις και για το λόγο αυτό πολύ ενδιαφέρουσα. Ήρθε στην πατρίδα μας η Γενική Εισαγγελέας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά βγαίνουνε συνέχεια δουλειές που την αναγκάζουν να αναβάλει την επιστροφή της. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 δημοσιεύτηκε ερήμην του ΟΣΕ (σήμερα Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε.) διακήρυξη για ανάθεση μελέτης μετατροπής της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 14/10/2025
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Αρχιμηχανικός του ΟΣΕ Γιώργος Νίνος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Αχαΐα: Η Hellenic Train παρατάει τον Οδοντωτό – Εναλλακτική επιλογή το Δίκτυο Πελοποννήσου
Αχαΐα: Η Hellenic Train παρατάει τον Οδοντωτό – Εναλλακτική επιλογή το Δίκτυο Πελοποννήσου
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Τέμπη: Ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
Θεσσαλονίκη: Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε πανό και πέταξε τρικάκια στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time
Μετακινείται ο «Εκατομμυριούχος» στο prime time