2025-10-16 10:23:02
Φωτογραφία για Πρωτιά για το «Live News» στην απογευματινή ζώνη – Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

 

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για την απογευματινή ζώνη της Πέμπτης βρέθηκε το «Live News» του Mega, καταγράφοντας 17% στο γενικό σύνολο και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στην ενημέρωση.

Στη δεύτερη θέση, το τηλεπαιχνίδι «The Chase» σημείωσε 15,5%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13%. Ακολούθησε το «Deal» του Alpha με 12,1%, λίγο πιο πάνω από τον «Τροχό της Τύχης», ο οποίος συγκέντρωσε 12%.

Το «Studio 4» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 9,5%, ενώ το «Cash or Trash» περιορίστηκε στο 8,5%. Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,1%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,8%.

Το τηλεπαιχνίδι «5x5» κινήθηκε στο 6,5%, με την εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» να καταγράφει 6,3%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open ακολούθησαν με 4,5%, ενώ η εκπομπή «Το Έχουμε» του ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε τη λίστα με 3%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
Οι μεσημεριανές εκπομπές της Τετάρτης: Ποια βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι μεσημεριανές εκπομπές της Τετάρτης: Ποια βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/10/2025)
«Η Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
«Η Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
Οι μεσημεριανές εκπομπές της Τετάρτης: Ποια βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης
Οι μεσημεριανές εκπομπές της Τετάρτης: Ποια βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Πέτρος Κουσουλός: Άγριο ξέσπασμα στον «αέρα» του ΑΝΤ1 – «Σίχαμα! Δεν ντρέπεσαι λίγο;»
Πέτρος Κουσουλός: Άγριο ξέσπασμα στον «αέρα» του ΑΝΤ1 – «Σίχαμα! Δεν ντρέπεσαι λίγο;»
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή του OPEN
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
Τρένο με προορισμό το Εδιμβούργο πήρε φωτιά, εκκενώθηκαν περισσότεροι από 200 επιβάτες
Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ
Φιλόδοξη σιδηροδρομική σήραγγα του Γιβραλτάρ που θα γεφυρώσει την Ευρώπη με την Αφρική έως το 2040, αντιμετωπίζει κόστος 50 δισεκατομμυρίων ευρώ