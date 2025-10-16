Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για την απογευματινή ζώνη της Πέμπτης βρέθηκε το «Live News» του Mega, καταγράφοντας 17% στο γενικό σύνολο και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στην ενημέρωση.

Στη δεύτερη θέση, το τηλεπαιχνίδι «The Chase» σημείωσε 15,5%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13%. Ακολούθησε το «Deal» του Alpha με 12,1%, λίγο πιο πάνω από τον «Τροχό της Τύχης», ο οποίος συγκέντρωσε 12%.

Το «Studio 4» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 9,5%, ενώ το «Cash or Trash» περιορίστηκε στο 8,5%. Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,1%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,8%.

Το τηλεπαιχνίδι «5x5» κινήθηκε στο 6,5%, με την εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» να καταγράφει 6,3%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open ακολούθησαν με 4,5%, ενώ η εκπομπή «Το Έχουμε» του ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε τη λίστα με 3%.

