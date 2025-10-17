2025-10-17 09:23:35

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:30 η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών θα παρουσιάσει στο ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 59 μουσική παράσταση στα πλαίσια των 70 χρόνων συνεχούς λειτουργίας της, τιμώντας τον Δραματουργό, Στιχουργό και Ακαδημαϊκό ΙΑΚΩΒΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ.Διευθύνει ο Αιμίλιος ΓιαννακόπουλοςΗ διοίκηση καλεί τους φίλους της χορωδιακής sidirodromikanea

