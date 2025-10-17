2025-10-17 09:23:35
Φωτογραφία για Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:30 η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών θα παρουσιάσει στο ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 59 μουσική παράσταση στα πλαίσια των 70 χρόνων συνεχούς λειτουργίας της, τιμώντας τον Δραματουργό, Στιχουργό και Ακαδημαϊκό ΙΑΚΩΒΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ.Διευθύνει ο Αιμίλιος ΓιαννακόπουλοςΗ διοίκηση καλεί τους φίλους της χορωδιακής sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»
Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
H Microsoft ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΟΥ ΜΕ AI ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Windows 11 PC
H Microsoft ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΟΥ ΜΕ AI ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Windows 11 PC
Ο ΟΣΕ... κληρονομεί τρένα, μισθώματα αλλά και εκκρεμότητες από τη ΓΑΙΑΟΣΕ - Τι αλλάζει
Ο ΟΣΕ... κληρονομεί τρένα, μισθώματα αλλά και εκκρεμότητες από τη ΓΑΙΑΟΣΕ - Τι αλλάζει
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025