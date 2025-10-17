2025-10-17 09:07:26
Φωτογραφία για Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»



«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22.45. Προσωπικότητες που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον δημόσιο βίο αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν, ξετυλίγουν στην κάμερα της εκπομπής τη Ζωή τους Όλη.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, η Χριστίνα Βίδου συναντά τη Γεωργία Καλτσή και τον Άγγελο Πεντάρη. Η 31χρονη αθλήτρια και ο 28χρονος μουσικός μιλούν για την εμπειρία της αναπηρίας στο συχνά αφιλόξενο αστικό τοπίο, τις προκλήσεις και τις χαρές της καθημερινότητας, τα άβολα βλέμματα των Άλλων που τους διασκεδάζουν, το φλερτ στην ψηφιακή εποχή, την επαγγελματική τους πορεία, τις δυσκολίες του παρελθόντος αλλά και για όλα εκείνα που τους κρατούν διαρκώς σε κίνηση.

Παίζουμε ντραμς με τον Άγγελο Πεντάρη, τον ακολουθούμε στη σκηνή σε μία από τις ζωντανές εμφανίσεις του και μας φιλοξενεί στο στούντιό του, όπου ακούμε το τελευταίο του τραγούδι.

Παράλληλα, παρακολουθούμε την απαιτητική προπόνηση της Γεωργίας Καλτσή και των συμπαικτών της στον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων, την επισκεπτόμαστε στο σπίτι της, όπου μας ξεναγεί στον προσωπικό της χώρο και γνωρίζουμε την αγαπημένη της Μπλου.



Πηγή: tvnea.com
