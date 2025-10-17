





O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στη γενέτειρα της πίτσας, τη Νάπολη, αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 17:45 στο OPEN!

Το επεισόδιο ξεκινάει με μια υπέροχη βόλτα, όπου ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του μας ξεναγούν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Νάπολης, όπως την Πιάτσα ντελ Πλεμισίτο, την Γκαλερία Ουμπέρτο Α’, το Κάστρο Νουόβο, τον Ντουόμο ντι Νάπολι, τη Σπακανάπολι, τη Ντεκουμάνο Ματζιόρε, τη Λούνγκομαρε, τη Βία Τολέδο, το Ισπανικό Τετράγωνο, την εκκλησία Τζέζου Νουόβο και το μοναστήρι Σάντα Κιάρα.

Επίσης, προτείνουν ένα καφέ με αριστοκρατική αύρα, καθώς και αυθεντικές ναπολιτάνικες γεύσεις σε εκπληκτικά εστιατόρια.

Τέλος, οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» μας κάνουν μία περιήγηση στη μαγευτική Πομπηία και μας δείχνουν συγκλονιστικά πλάνα, από την πόλη όπου σταμάτησε ο χρόνος.

«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Κάθε Κυριακή στις 17:45 στο OPEN







Πηγή: tvnea.com