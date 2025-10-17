2025-10-17 09:07:26
Φωτογραφία για Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;

 



Ένα παράθυρο στον κόσμο με επίκεντρο την Ελλάδα και την Ευρώπη ανοίγει η νέα εκπομπή του ΕΡΤnews «Εurope», που επιμελείται και παρουσιάζει η Εύα Μπούρα και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 23:00.

Σε μια νέα περίοδο έντονων γεωπολιτικών οικονομικών ανακατατάξεων, η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται να φωτίσει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η Εύα Μπούρα, κάθε Παρασκευή στις 23:00 από το ΕΡΤnews, θα καταγράφει και θα αναλύει τα θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, με αποστολές και εκπομπές στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, με ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Η εβδομαδιαία εκπομπή του ΕΡΤnews θα δίνει έμφαση στην προώθηση των ελληνικών θέσεων στη ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική, στη διασύνδεση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή πολιτική στον νέο παγκόσμιο καμβά, αλλά και στην ανάδειξη του ρόλου της ομογένειας, στις αλλαγές που δρομολογούνται για το μέλλον του κόσμου.

«Europe» με την Εύα Μπούρα

Κάθε Παρασκευή στις 23:00, στο ΕΡΤnews.



Πηγή: tvnea.com
