Φωτογραφία για Ο ΟΣΕ... κληρονομεί τρένα, μισθώματα αλλά και εκκρεμότητες από τη ΓΑΙΑΟΣΕ - Τι αλλάζει
Συνοδευόμενο από πολλές ανοιχτές υποθέσεις επιστρέφει το τροχαίο υλικό των σιδηροδρόμων από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στον ΟΣΕΣυνοδευόμενο από πολλές ανοιχτές υποθέσεις επιστρέφει το τροχαίο υλικό των σιδηροδρόμων από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στον ΟΣΕ. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη αυτήν την εβδομάδα από τους συναρμόδιους υπουργούς, Κυριάκο Πιερρακάκη και Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η ΓΑΙΑΟΣΕ ρίχνει τίτλους τέλους σε sidirodromikanea
