Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε στις 23:20 στο MEGA και ερευνά ανεξιχνίαστες υποθέσεις και εξαφανίσεις με τη συνέπεια που το διακρίνει εδώ και 31 σεζόν.Στην πρώτη εκπομπή, για φέτος, τα φώτα στρέφονται στο θρίλερ της γνωστής Αθηναίας, που θα κόψει την ανάσα. Θύμα μια γνωστή κυρία της αθηναϊκής ελίτ. Η δημοσιογραφική έρευνα βυθίζεται στα σκοτεινά μονοπάτια μιας αριστοκρατικής περιοχής. Εκεί, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται Ένα τραγικό μυστικό ξεθάβεται. Οι αποκαλύψεις καθηλώνουν και σοκάρουν…«Την Παρασκευή θα ερευνήσουμε μια νέα υπόθεση μυστηρίου που διαδραματίστηκε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας με θύμα μια εύπορη γυναίκα. Μια γνωστή κυρία της Αθηναϊκής ελίτ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Αν βγουν όλα αυτά την Παρασκευή, θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Το γεγονός ότι ξεθάβουμε την ιστορία αυτή και τη φέρνουμε στην επικαιρότητα, σημαίνει κάτι. Η πρεμιέρα έχει πάντα λευκό. Χρόνια τώρα. Το κόκκινο είναι το χρωματάκι μας», τόνισε σε δηλώσεις της στο Buongiorno μέσα στην εβδομάδα η Αγγελική Νικολούλη.«Οι τηλεθεατές μας το δείχνουν 30 χρόνια τώρα ότι είναι ένα “ραντεβού” κάθε εβδομάδα με το “Τούνελ”. Το “Τούνελ” είναι οικογένεια, είναι ο αγώνας όλων για την αλήθεια. Ένας απαράβατος κανόνας που δεν έχω πατήσει ποτέ είναι να μην εκθέτουμε τους ανθρώπους, να τους προστατεύουμε, να είμαστε κοντά τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές μέχρι να φανεί αυτή η αλήθεια που ψάχνουν. Δεν κάνουμε τον πόνο τους σόου.Κι αυτό που έλεγα πάντα, και το τονίζω, είναι να μη γίνουμε εμείς νούμερα για τα νούμερα. Μακριά από εμάς αυτό. Το “Φως στο τούνελ” είναι αληθινή εκπομπή, ζωντανή. Ποιος να κρυφτεί; Δε φαίνεσαι; Όλα βγαίνουν. Αν προσποιηθείς, θα είναι 1,2,3. Αλλά 30 χρόνια μπορείς να υποδύεσαι ότι είσαι κάποιος άλλος;», συμπλήρωσε η Αγγελική Νικολούλη.Πηγή: tvnea.com