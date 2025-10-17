2025-10-17 11:02:12
Τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα έδωσαν και πάλι τη μάχη της τηλεθέασης, με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» να κρατά σταθερά τα σκήπτρα στο δυναμικό κοινό. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, η εκπομπή του MEGA βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα σημειώνοντας 18,8%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 10,6%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 9,2%.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 8,4%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε πτώση κάνοντας μόλις 6,6%.

Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 έκλεισε τον πίνακα με 1,9%, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» φαίνεται να έχει εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή, με το δίδυμο των παρουσιαστών να διατηρεί υψηλή απήχηση στο κοινό, ενώ οι υπόλοιπες πρωινές ενημερωτικές εκπομπές προσπαθούν να ανακάμψουν απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
