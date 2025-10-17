Η σχέση που έχουν το τελευταίο διάστημα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής με τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως οδηγείται μέρα με τη μέρα στα άκρα, μετά την απόφαση που πήρε ο σταθμός να ορίσει ως συντονιστή της εκπομπής τους, “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η συνεργασία ενός παρουσιαστή με τον σταθμό του Φαλήρου προκαλεί «θόρυβο». Γυρίζοντας λίγο πίσω στο χρόνο, θυμηθήκαμε αρκετές περιπτώσεις που τα πράγματα… δεν πήγαν και πολύ καλά. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες Ποιος μπορεί να ξεχάσει πως ο Αντώνης Κανάκης και ο ΣΚΑΪ είχαν μια τεράστια δικαστική διαμάχη, φτάνοντας μέχρι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, το οποίο είχε κρίνει τον Ιανουάριο του 2020 νόμιμη την καταγγελία της σύμβασης από τον ΣΚΑΙ με τον Αντώνη Κανάκη και την εταιρεία TONY PRODUCTIONS. Η αντιδικία μεταξύ των δυο πλευρών ξέσπασε όταν ο παρουσιαστής κατηγόρησε τον σταθμό για μη τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, κάνοντας μία σειρά από σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, ενώ από την πλευρά του το κανάλι ανέφερε ότι είχε τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Το δικαστήριο έκρινε τότε ότι νομίμως ο ΣΚΑΪ κατήγγειλε τη σύμβασή τους, αφού ο Αντώνης Κανάκης και η εταιρεία TONY PRODUCTIONS αρνήθηκαν να παράξουν και να μεταδώσουν τις εκπομπές ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ και ΒΙΝΥΛΙΟ, όπως είχε συμφωνηθεί.Αγωγή κατά του ΣΚΑΪ είχε καταθέσει και η Ελεονώρα Μελέτη λόγω άκυρης απόλυσης. Όπως υποστήριζε η παρουσιάστρια, η συνέχιση της συνεργασίας τους δεν προχώρησε παρά την αρχική τους συμφωνία, ενώ το κανάλι ανέφερε δημοσίως ότι αποχώρησε οικειοθελώς. Επιπλέον, η Ελεονώρα Μελέτη είχε τονίσει πως ο εργοδότης της γνώριζε πως ήταν έγκυος κάτι που συνιστά την απόλυση άκυρη. «Κυοφορώ ήδη από την 7.7.2017 και το γεγονός της εγκυμοσύνης μου καθιστά άκυρη την απόλυσή μου, η οποία μετά ταύτα τυγχάνει πολλαπλώς άκυρη. Η γνώση της κατάστασής μου σαφώς και υπήρχε στο κανάλι. Σκοπίμως και εν αγνοία μου προσέδωσε ψευδώς τον χαρακτηρισμό της οικειοθελούς αποχώρησης, δεν εγένετο καν επίκληση σπουδαίου λόγου όπως απαιτεί ο νόμος», ανέφερε μεταξύ άλλων στην αγωγή η Ελεονώρα Μελέτη. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό διεκδικώντας το δίκιο της, ωστόσο η υπόθεση δεν εκδικάστηκε καθώς οι δύο πλευρές τα βρήκαν εξωδικαστικά, με τον ΣΚΑΪ να την αποζημιώνει για επαγγελματική και ηθική βλάβη.Βαγγέλης Περρής, Αθηναΐς Νέγκα και Άννα Μαρία Βέλη, μαθαίνουν στις 6 Φεβρουαρίου 2018 πως η εκπομπή Rodeo σταματά λόγω οφειλών του καναλιού στην εταιρεία παραγωγής. Το κόψιμο ήταν αιφνίδιο. Η Αθηναΐς Νέγκα είχε επιστρέψει μόλις μία μέρα νωρίτερα στην εργασία της, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε φέρει στον κόσμο το παιδάκι της. Οι σχέσεις τους με τον σταθμό δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.Ο Γιώργος Τσαλίκης υπογράφει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του Big Brother το 2021. Ο σταθμός ακυρώνει τη συνεργασία επικαλούμενος λόγους εχεμύθειας και επιλέγει τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Νάταλι Κάκκαβα. Ακολουθεί ο κακός χαμός με δηλώσεις και αναρτήσεις που ωθούν τις δύο πλευρές στα άκρα. Ο τραγουδιστής δίνει ραντεβού στα δικαστήρια με το κανάλι. «Για εμένα δεν είναι πληγή, απλά περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου», έχει δηλώσει ο Γιώργος Τσαλίκης.Η συνεργασία που είχε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με το Big Brother δεν θα έλεγε κανείς πως ήταν μια διαδρομή που στρώθηκε με ροδοπέταλα. Ο παρουσιαστής κατηγόρησε τον σταθμό ότι δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα είχαν συμφωνήσει και πως οι παρεμβάσεις που δέχτηκε ήταν πολλές.Αντελίνα Βαρθακούρη και Χάρης Βαρθακούρης ολοκληρώνουν το 2021 τη μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τις καλύτερες επιδόσεις που έχει καταφέρει έως τώρα ο ΣΚΑΪ στους πίνακες τηλεθέασης στη συγκεκριμένη ζώνη. Ο σταθμός όμως έχει άλλα σχέδια…Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα που φτάνουν στο Φάληρο για να παρουσιάσουν το Big Brother, αναλαμβάνουν και το συγκεκριμένο slot. Βέβαια, μερικούς μήνες αργότερα, η συνεργασία τους ολοκληρώνεται με τρομερές αιχμές για τον ΣΚΑΪ και ανταλλαγή email που προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο εκείνη την περίοδο.Θόρυβο και όχι μόνο, είχε προκαλέσει και το περιστατικό που είχε συμβεί στον αέρα της εκπομπής Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αργότερα από το ΕΣΡ, είχαν πληρώσει οι παρουσιαστές της εκπομπής, ενώ στο διάστημα που έμεινε στον αέρα έγιναν πάμπολες αλλαγές συνεργατών, κυρίως στην αρχισυνταξία.Με πολύ μεγάλο promo έφερε στη συνέχεια στη συχνότητα του την Ιωάννα Μαλέσκου ο ΣΚΑΪ. Στην πορεία, όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν πολύ ομαλά. Μετά τις μεγάλες αναταράξεις που έγιναν κατά το πέρασμα της εκπομπής από την πρώτη στη δεύτερη σεζόν, τα πράγματα δυσκόλεψαν περαιτέρω με τις συνεχείς παρεμβάσεις επί του περιεχομένου που δέχτηκε η εκπομπή της παρουσιάστριας. Αν και η εκπομπή ολοκληρώθηκε κανονικά, ο ΣΚΑΪ χρεώθηκε κάποιες… διαρροές που έστρωναν τον δρόμο της αποχώρησης για την Ιωάννα Μαλέσκου.Η Μαρία Μπακοδήμου υπογράφει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής στην πρωινή ζώνη, πέντε μέρες την εβδομάδα. Η ξαφνική έλευση της Φαίης Σκορδά στον σταθμό, στέλνει την Μαρία Μπακοδήμου στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η παρουσιάστρια αρνείται να μειώσει τις απολαβές της και αντιπροτείνεται από το κανάλι να αναλάβει και την παρουσίαση βραδινού εβδομαδιαίου προγράμματος, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Στα μισά της σεζόν γίνονται τεράστιες αλλαγές στα πρόσωπα και το περιεχόμενο της εκπομπής της.Η «αρπαγή» της Φαίης Σκορδά και το πέρασμά της από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ συνοδεύτηκε από κόκκινο χαλί για την υποδοχή. Ένα χρόνο μετά, ο ΣΚΑΪ αλλάζει ώρα μετάδοσης στην εκπομπή παρά τη σθεναρή αντίσταση της παρουσιάστριας και μερικούς μήνες αργότερα την ενημερώνει πως σκοπεύει να καταργήσει την ψυχαγωγία στην πρωινή ζώνη. Έτσι, μεσούσης της σεζόν αρχίζουν οι επαφές της Φαίης με άλλα κανάλια, από όπου προέκυψε αργότερα η μέχρι σήμερα συνεργασία της με το Mega.Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατεβαίνει στο Φάληρο το 2022 για να παρουσιάσει το Love Island. Το πρότζεκτ αποτυχαίνει στα νούμερα τηλεθέασης και ολοκληρώνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Η ίδια η Ηλιάνα δέχεται έντονα αρνητικές κριτικές. Το καλοκαίρι του 2023 κι ενώ συζητά για τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, η παρουσιάστρια παίρνει μια αιφνίδια απόφαση να αφήσει τον ΣΚΑΪ και να επιστρέψει στο Star για την παρουσίαση του Shopping Star.Ο ΣΚΑΪ παίρνει την απόφαση πριν από λίγες εβδομάδες να ολοκληρωθεί μόλις μετά από ένα μήνα προβολής η εκπομπή Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου. Ακολουθούν μια σειρά από fake news, όπως ότι δήθεν η ίδια η παρουσιάστρια είχε ζητήσει από τον σταθμό να κοπεί η εκπομπή της, κάτι που δε συνέβη ποτέ. Η σύντομη αυτή συνεργασία χαρακτηρίστηκε από το γεγονός ότι ο σταθμός έβγαλε από πολύ νωρίς την εκπομπή στον αέρα, πριν καν ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν, ενώ έδειξε μια αδυναμία ευελιξίας και υπομονής, τη στιγμή που το συνολικό πρόγραμμα του σταθμού πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κινείται σε χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.Για τον Μάρκο Σεφερλή γνωρίζαμε από πολύ νωρίς πως θα συνεχίσει κανονικά τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και μάλιστα όχι μόνο με μία εκπομπή αλλά και με ένα σίριαλ. Τελικά, από το πολύ νωρίς πέρασε καιρός και ο ηθοποιός αιφνιδίασε το κανάλι με την απόφασή του να αποχωρήσει, κλείνοντας καθώς φαίνεται συμφωνία με άλλον σταθμό.Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ, τότε μετράμε 21 περιπτώσεις παρουσιαστών που δυσκολεύτηκαν πολύ κατά τη… διαμονή τους στο Φάληρο. Να θυμίσουμε για τον Χρήστο Φερεντίνο πως η μεταγραφή του από τον Alpha και το Deal στον ΣΚΑΪ, δεν απέφερε τα προσδοκώμενα. Ο σταθμός ήθελε φέτος ο παρουσιαστής να πάρει το μιρκόφωνο και να βγει στους δρόμους με ταξιδιωτική εκπομπή, κάτι που ο ίδιος δεν αποδέχτηκε με αποτέλεσμα να καταλήξουν και πάλι σε τηλεπαιχνίδι.Πηγή: Γιώργος Σκρομπόλας zappit.grΠηγή: tvnea.com