Το «The Floor» είναι το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, που επιχειρεί να φέρει φρεσκάδα στην prime time ζώνη του σταθμού. Το concept βασίζεται σε ένα διεθνές format: εκατό παίκτες στέκονται πάνω σε ένα μεγάλο ψηφιακό «πάτωμα» χωρισμένο σε τετράγωνα και ανταγωνίζονται στο αν ξέρουν τον τραγουδιστή στην οθόνη ή αν ξέρουν το τάδε φρούτο που θα δείχνει η οθόνη, προσπαθώντας να κατακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα του grid.

Σίγουρα, είναι θετικό να βλέπουμε νέα τηλεπαιχνίδια και προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Μετά από χρόνια επαναλήψεων και δοκιμασμένων συνταγών, η προσπάθεια για κάτι διαφορετικό αξίζει αναγνώρισης. Η παραγωγή είναι προσεγμένη, το σκηνικό εντυπωσιακό και ο Λιανός, με την εμπειρία και τη φυσική του άνεση, υπηρετεί σωστά το ρόλο του.

Ωστόσο, το ίδιο το παιχνίδι δεν καταφέρνει να δημιουργήσει αληθινό ενδιαφέρον. Παρότι η δομή του είναι εύκολη για τον τηλεθεατή, το περιεχόμενο αποδεικνύεται επιφανειακό και κουραστικό. Η ιδέα να πρέπει οι παίκτες να μαντέψουν τι δείχνει η οθόνη μοιάζει περισσότερο με παιδικό παιχνίδι παρά με συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Μετά τα πρώτα λεπτά, η διαδικασία επαναλαμβάνεται σχεδόν μηχανικά, χωρίς ένταση ή ανατροπές, κάνοντας το θέαμα βαρετό και μονότονο.

Το «The Floor» είναι ένα πρόγραμμα που βλέπεται εύκολα, χωρίς απαιτήσεις από το κοινό, αλλά δεν κρατά το ενδιαφέρον για πολύ. Αν και η πρόθεση του ΣΚΑΪ να επενδύσει σε κάτι νέο είναι αξιέπαινη, το συγκεκριμένο concept μοιάζει παιδικό και αδύναμο για να σταθεί ως δυνατή πρόταση στην prime time ζώνη.

Πηγή: tvnea.com