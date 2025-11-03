2025-11-03 15:45:26
Φωτογραφία για Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στο πολυαγαπημένο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 σκόρπισε ενθουσιασμό τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα στούντιο των γυρισμάτων, όπου οι συνεργάτες του υποδέχθηκαν τον ηθοποιό με χαρά. Ο γρίφος γύρω από τον θάνατο του ήρωα του Πέτρου Ασλάνογλου φαίνεται πως λύνεται, ωστόσο το μυστήριο της εξαφάνισής του μόλις ξεκινά.

Η αγάπη του κοινού για τον χαρακτήρα και τον ηθοποιό υπήρξε έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας του, με τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν καθημερινά την επιθυμία των τηλεθεατών για την επιστροφή του.

Παρά τις φήμες περί αποχώρησής του από τη σειρά, ο Γιάννης Κουκουράκης κράτησε διακριτική στάση και απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια, επιλέγοντας –όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ– να αφήσει τη δουλειά του να «μιλήσει» για εκείνον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της Νάντιας Ρηγάτου στο enikos.gr, τα νέα σενάρια που έχουν γραφτεί για την επιστροφή του ήρωα είναι ιδιαίτερα ανατρεπτικά, ενώ η παραγωγή κινείται σε εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα τα γυρίσματα.


Αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, ο Πέτρος Ασλάνογλου –τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης– θα επιστρέψει στις οθόνες μας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Το «Grand Hotel» θα προβάλλεται την επόμενη εβδομάδα από Κυριακή έως Τετάρτη στις 21:00, με τους φανατικούς τηλεθεατές της σειράς να περιμένουν με ανυπομονησία την πολυαναμενόμενη επιστροφή του αγαπημένου ήρωα.

Πηγή: tvnea.com
