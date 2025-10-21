Σαφή πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 18%. Το δίδυμο της εκπομπής συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού, διατηρώντας σταθερά τη θέση του στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 17,2%, συνεχίζοντας να αποτελεί τη βασική ψυχαγωγική επιλογή των τηλεθεατών τις πρωινές ώρες.

Ακολούθησε η ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 10,5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,5%.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» του Open με 5,5%, ενώ χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού κινήθηκε το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, που περιορίστηκε στο 0,9%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σταθερή κυριαρχία του MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις ψυχαγωγικές εκπομπές που διεκδικούν καθημερινά την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού.

Πηγή: tvnea.com