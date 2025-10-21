2025-10-21 09:24:49
Φωτογραφία για Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης



Σαφή πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 18%. Το δίδυμο της εκπομπής συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού, διατηρώντας σταθερά τη θέση του στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 17,2%, συνεχίζοντας να αποτελεί τη βασική ψυχαγωγική επιλογή των τηλεθεατών τις πρωινές ώρες.

Ακολούθησε η ενημερωτική εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 10,5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,5%.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» του Open με 5,5%, ενώ χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού κινήθηκε το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, που περιορίστηκε στο 0,9%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σταθερή κυριαρχία του MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις ψυχαγωγικές εκπομπές που διεκδικούν καθημερινά την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA!
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι ξεχώρισαν στην τηλεθέαση
Η μάχη της απογευματινής ζώνης – Ποιοι ξεχώρισαν στην τηλεθέαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Ο ταλαντούχος, πολυσύνθετος και πολυβραβευμένος, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Μεσολογγίτης, Γιάννης Κατσαβός.
Ο ταλαντούχος, πολυσύνθετος και πολυβραβευμένος, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Μεσολογγίτης, Γιάννης Κατσαβός.
Ένα κβάντο μαγνητικής ροής
Ένα κβάντο μαγνητικής ροής
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;