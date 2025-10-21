2025-10-21 09:24:49
Φωτογραφία για Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 18,4%. Η παρουσιάστρια συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί σταθερή δύναμη στη ζώνη της, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 13,4%, ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» του Mega με 12,5%.

Από την πλευρά της ενημέρωσης, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 8,2%, ενώ το «Breakfast @ Star» κινήθηκε κοντά με 8,1%. Το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 4,7%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε το «Πρωίαν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1, με 2,7%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη Καινούργιου να κρατά σταθερά τα ηνία, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση ψηλότερα στους πίνακες τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της τηλεθέασης
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Ο ταλαντούχος, πολυσύνθετος και πολυβραβευμένος, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Μεσολογγίτης, Γιάννης Κατσαβός.
Ο ταλαντούχος, πολυσύνθετος και πολυβραβευμένος, Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού Μεσολογγίτης, Γιάννης Κατσαβός.
Ένα κβάντο μαγνητικής ροής
Ένα κβάντο μαγνητικής ροής
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Η σκοτεινή ύλη πίσω από την μυστηριώδη λάμψη ακτίνων γ στον Γαλαξία μας;
Windows 11 με το 25H2 Η ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
Windows 11 με το 25H2 Η ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ