Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 18,4%. Η παρουσιάστρια συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί σταθερή δύναμη στη ζώνη της, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 13,4%, ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» του Mega με 12,5%.

Από την πλευρά της ενημέρωσης, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 8,2%, ενώ το «Breakfast @ Star» κινήθηκε κοντά με 8,1%. Το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 4,7%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε το «Πρωίαν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1, με 2,7%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη Καινούργιου να κρατά σταθερά τα ηνία, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση ψηλότερα στους πίνακες τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com