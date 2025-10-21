Πρεμιέρα έκανε χθες στο Open η νέα μεσημεριανή εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» με τον Θανάση Πάτρα, ωστόσο τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν ενθαρρυντικά για την πρώτη της εμφάνιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή κατέγραψε 4,6%, μένοντας αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό.

Την πρώτη θέση στη ζώνη κατέκτησε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ANT1 με τον Πέτρο Κουσουλό, η οποία σημείωσε 11% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας τη σταθερή της απήχηση.

Ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 7,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Live You» στον ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 7,6%.

Στην ίδια ζώνη, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,9%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» κινήθηκε χαμηλότερα, με 3,2%.

Παρά το χαμηλό ξεκίνημα, το στοίχημα για τον Θανάση Πάτρα και την ομάδα του Open τώρα είναι η σταδιακή οικοδόμηση κοινού και η εδραίωση στη δύσκολη μεσημεριανή ζώνη, όπου ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός.

