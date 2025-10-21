2025-10-21 12:06:05
Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.
Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του.
Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία».
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 24:00.
Πηγή: tvnea.com
