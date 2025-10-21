2025-10-21 12:06:05
Φωτογραφία για Αυτοψία - Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι
Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.

Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του.

Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία».

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 24:00.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη prime time: Το Hotel Elvira ξανά στην κορυφή του prime time – Σάρωσε η Αυτοψία στη late night ζώνη
Μάχη prime time: Το Hotel Elvira ξανά στην κορυφή του prime time – Σάρωσε η Αυτοψία στη late night ζώνη
Ο Βαγγέλης Δρίσκας κάνει πρεμιέρα στο OPEN - Ποιες ώρες θα παίζει;
Ο Βαγγέλης Δρίσκας κάνει πρεμιέρα στο OPEN - Ποιες ώρες θα παίζει;
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ NASA
ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ NASA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας "Εμπεσιώτικη Φωνή". (Αρ Φυλλου 208)
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις