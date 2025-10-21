





Το νέο τους τρέιλερ παρουσίασαν το βράδυ της Δευτέρας οι «Ράδιο Αρβύλα» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, και όπως φάνηκε… η πολιτική σάτιρα επιστρέφει δυναμικά!

Με φόντο το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αντώνης Κανάκης εμφανίζεται σε ρόλο κομματάρχη που μοιράζει αφειδώς δεσμίδες μετρητών, ενώ δίπλα του οι Χρήστος Κιούσης και Γιάννης Σερβετάς ενσαρκώνουν τους «παραγοντίσκους» που φροντίζουν να προωθήσουν τα γνωστά «δικά μας παιδιά». Στο σατιρικό κάδρο μπαίνουν και ο Κωστάκης με τον Πασοκτζή, οι οποίοι —παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο— λαμβάνουν επιδοτήσεις για… 30.000!

Το τρέιλερ λειτουργεί ως προθέρμανση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της εκπομπής. Οι «Ράδιο Αρβύλα» ντύνονται στα καλά τους, παίρνουν θέση μάχης και προετοιμάζονται να μπουν ξανά στον καθημερινό τηλεοπτικό στίβο του ΑΝΤ1 σε δύο εβδομάδες, με το γνωστό τους μείγμα σάτιρας, επικαιρότητας και πολιτικής ειρωνείας.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20.00 στον ΑΝΤ1.







Πηγή: tvnea.com