Η Ευδοκία Ρουμελιώτη αναφέρθηκε στο μακρινό 2008, τότε που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Mega Πολυκατοικία, υποδυόμενη έναν χαρακτήρα gay.



Με αφορμή τον ίντερσεξ ρόλο στις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει αν είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες εκείνη την περίοδο λόγω του συγκεκριμένου ρόλου.



«Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται. Ήταν δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχαν κάνει το “Θα σε βρει ο δάσκαλός σου με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.



