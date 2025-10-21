2025-10-21 12:06:05
Φωτογραφία για Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
Ο Δημήτρης Παπανώτας, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, σχολίασε την απόφαση του ΣΚΑΪ να απομακρύνει την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή από την εκπομπή τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που έγινε η αλλαγή.

«Δεν ήταν όμορφο αυτό που έκαναν στον Γιώργο Κουρδή και την Ευλαμπία Ρέβη. Είναι μια ξεκάθαρα δημοσιογραφική εκπομπή, τι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή και να νιώθει και αμήχανα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Παπανώτας πρόσθεσε:

«Είναι ολοφάνερο ότι νιώθει αμήχανα το παλικάρι. Το κανάλι κοιτάζει το συμφέρον του και πώς θα πάει καλύτερα, αλλά γιατί στεναχωρείς την κοπέλα που είναι έγκυος; Εγώ δεν θα το έκανα, αν ήμουν διευθυντής προγράμματος».

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και μία παλαιότερη υπόθεση που τον απασχόλησε ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε: «Είχα πάει μία φορά δικαστικά για τους «Μύθους». Οι «Μύθοι» ήταν δική μου ιδέα, το έξανα όλο μόνος μου και ήρθα σε ρήξη με το κανάλι. Το κανάλι ήθελε να συνεχίσει χωρίς εμένα και πήγαμε στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια εγώ με όλους τους συντελεστές που έλεγαν ότι είναι δικό μου το προϊόν, και ο καναλάρχης με την γραμματέα του, μάντεψε ποιος κέρδισε».


«Η τηλεόραση είναι πολύ καλή, έχει ενδιαφέροντα  προϊόντα, αν δεν είχε κάτι ταρζάν σε θέσεις διευθυντών να κάνουν άλλα ντ’ άλλων. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει η μάνα μου αν κάτι θα πάει καλά και αυτός που παίρνει τη μισθάρα κάθε μήνα να μην το καταλαβαίνει», δήλωσε κλείνοντας.

Πηγή: tvnea.com
