«Μετά την επιτυχημένη πορεία της πρώτης σεζόν, η σειρά «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν το κοινό. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν νέες ιατρικές υποθέσεις, αλλά και προσωπικές ιστορίες που θα δοκιμάσουν τους ήρωες και θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής τους.»



Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στον ρόλο του Ανδρέα Βρεττού, γνωστού και ως «Doc», ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και διλήμματα, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό του βίο. Η σειρά συνεχίζει να συνδυάζει ιατρικό δράμα με ανθρώπινες ιστορίες, εστιάζοντας στις σχέσεις, τις αξίες και τις ηθικές επιλογές των χαρακτήρων.



Η αγαπημένη σειρά του ALPHA, «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», επιστρέφει με νέα επεισόδια την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 22:00, υποσχόμενη ακόμα πιο καθηλωτικές στιγμές και συναισθηματική ένταση.



Πηγή: tvnea.com



