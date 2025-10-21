2025-10-21 12:06:05
Φωτογραφία για «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια - Ποια μέρα και ώρα θα παίζει;
«Μετά την επιτυχημένη πορεία της πρώτης σεζόν, η σειρά «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» επιστρέφει με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν το κοινό. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν νέες ιατρικές υποθέσεις, αλλά και προσωπικές ιστορίες που θα δοκιμάσουν τους ήρωες και θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής τους.»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει στον ρόλο του Ανδρέα Βρεττού, γνωστού και ως «Doc», ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και διλήμματα, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό του βίο. Η σειρά συνεχίζει να συνδυάζει ιατρικό δράμα με ανθρώπινες ιστορίες, εστιάζοντας στις σχέσεις, τις αξίες και τις ηθικές επιλογές των χαρακτήρων.

Η αγαπημένη σειρά του ALPHA, «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», επιστρέφει με νέα επεισόδια την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 22:00, υποσχόμενη ακόμα πιο καθηλωτικές στιγμές και συναισθηματική ένταση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Παπανώτας: Tι δουλειά έχει ένας ηθοποιός να παρουσιάζει μια δημοσιογραφική εκπομπή;
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια ;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια ;
Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο Open με τον Νίκο Κοκλώνη – Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες
Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο Open με τον Νίκο Κοκλώνη – Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες
IQ 160: Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επιστρέφει με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!
IQ 160: Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επιστρέφει με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοψία - Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι
Αυτοψία - Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι
Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.
Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας "Εμπεσιώτικη Φωνή". (Αρ Φυλλου 208)
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του