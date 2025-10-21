2025-10-21 13:25:50
Φωτογραφία για Δέσποινα Βανδή ή όχι, το θέμα είναι η ασφάλεια στο δρόμο...

Σήμερα προβλήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ένα βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό, αφού το αυτοκίνητό της παρουσίασε βλάβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας (με μικρή λωρίδα εκτατής ανάγκης). Το περιστατικό τράβηξε την προσοχή λόγω του ονόματος της τραγουδίστριας, αλλά η ουσία είναι απλή: κάθε οδηγός μπορεί να βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση.

Έχετε ποτέ πάθει κάτι με το αυτοκίνητό σας — λάστιχο ή κάποιο μηχανικό πρόβλημα — σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι σταματημένος μέσα σε αυτό ή ακόμα κι βγεις έξω από το όχημά σου; Η παρέμβαση της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις έχει στόχο απλώς να μεταφέρει τον οδηγό σε ασφαλές σημείο, κάτι που είναι απολύτως σωστό και υπεύθυνο. Άλλωστε περνούσαν τυχαία απο εκεί.

Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό ή υπερβολικό στο να φροντίζουν την ασφάλεια κάποιου, και καλό είναι να μην γίνονται συγκρίσεις με άλλα περιστατικά: όλη η αστυνομία δεν είναι ίδια, και πολλοί αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους σωστά.

Το γεγονός ότι το περιστατικό αφορά έναν διάσημο δεν αλλάζει την ουσία: κάθε όχημα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, και η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια όλων. Ας μείνουμε στα πραγματικά ζητήματα και ας μην δημιουργούμε θόρυβο γύρω από κάτι που είναι απλώς μια καθημερινή ανθρώπινη και οδική εμπειρία.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
Ημερίδα του Π.Φ.Σ. με θέμα “Εμβόλια – Ασφάλεια, Καινοτομία και Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
«Περιπολικό μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή: Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα»
Η Ιερά Σύνοδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμο μας έδειξαν το δρόμο… Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος τώρα σε Εσάς…
Η Ιερά Σύνοδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμο μας έδειξαν το δρόμο… Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος τώρα σε Εσάς…
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
ALPHA: Η Εθνική στο δρόμο για το Μουντιάλ! | Πέμπτη 9/10 & Κυριακή 12/10 στις 21:45
Κι όμως. Υπήρχε κάλεσμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και Δέσποινα Βανδή να πάνε στο Σύνταγμα για να συναντήσουν τον Πάνο Ρούτσι
Κι όμως. Υπήρχε κάλεσμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και Δέσποινα Βανδή να πάνε στο Σύνταγμα για να συναντήσουν τον Πάνο Ρούτσι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σιδηροδρομικό ατύχημα στη Σλοβακία θύμισε Τέμπη - Οι ομοιότητες και οι διαφορές
Το σιδηροδρομικό ατύχημα στη Σλοβακία θύμισε Τέμπη - Οι ομοιότητες και οι διαφορές
Η μάχη της απογευματινής ζώνης: Ποιοι κέρδισαν το δυναμικό κοινό
Η μάχη της απογευματινής ζώνης: Ποιοι κέρδισαν το δυναμικό κοινό
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2025)
Σφαγή στην prime time: Μοιρασμένα τα νούμερα τηλεθέασης
Σφαγή στην prime time: Μοιρασμένα τα νούμερα τηλεθέασης
Σμαράγδα Καρύδη: Θα μπορούσε να πάει κι άλλο το τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1, αλλά...
Σμαράγδα Καρύδη: Θα μπορούσε να πάει κι άλλο το τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1, αλλά...