Η πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» συνεχίζει να καταγράφει χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, παρά τις αδιάκοπες και φιλότιμες προσπάθειες του Παναγιώτη Στάθη. Ο παρουσιαστής φαίνεται να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά τα αποτελέσματα δεν αντανακλούν την προσπάθειά του. Παράλληλα, η Άννα Λιβαθυνού επιχειρεί να κερδίσει τις εντυπώσεις με έντονη παρουσία, συχνά διακόπτοντας ακόμη και τον ίδιο τον παρουσιαστή. Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό: η εκπομπή φανερώνει δομικές αδυναμίες που υπερβαίνουν τα πρόσωπα μπροστά από τις κάμερες.Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκπομπής είναι η προσκόλληση σε μια παλιά νοοτροπία, που παραπέμπει σε εποχές Παπαδάκη. Η παραγωγή δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί ώστε να ανταγωνιστεί τις πιο φρέσκες πρωινές ροές των αντιπάλων, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονο στήσιμο, γρήγορη ροή και περισσότερο ελκυστικό περιεχόμενο για τον σημερινό τηλεθεατή. Το αποτέλεσμα είναι ότι το πρόγραμμα φαίνεται να κινείται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, που δυσκολεύουν την επανασύνδεση με το κοινό και κάνουν την εμπειρία παρακολούθησης προβλέψιμη και βαρετή.Κι εδώ αξίζει να θυμηθούμε το δίδυμο Στάθης – Ρογκάκος και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», όπου η χημεία τους ήταν εμφανής και η εκπομπή απολάμβανε δυναμική παρουσία με αρκετά διαφορετική δομή απο το Καλημέρα Ελλάδα. Ίσως ο ΑΝΤ1 θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά την επιστροφή του Νίκου Ρογκάκου στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού. Η επαναφορά θα μπορούσε να ξαναδώσει ζωντάνια, αμεσότητα στην εκπομπή, επανασυνδέοντας το πρόγραμμα με το κοινό που έχασε τα τελευταία χρόνια.Για να αναζωογονηθεί πραγματικά η εκπομπή, δεν αρκούν απλές αλλαγές προσώπων ή μικρές αισθητικές τροποποιήσεις. Απαιτούνται ριζικές και ισοσταθμικές παρεμβάσεις σε επίπεδο δομής, περιεχομένου, αισθητικής και παρουσίασης. Τα γραφικά, τόσο στις οθόνες όσο και στα super, παραμένουν σχεδόν ίδια με τα προηγούμενα χρόνια, και η απλή αλλαγή χρωμάτων δεν αρκεί για να δώσει φρεσκάδα και σύγχρονο ύφος.Μια ολοκληρωμένη ανανέωση θα έπρεπε να περιλαμβάνει αναδιάρθρωση των θεμάτων, πιο δυναμική παρουσίαση, ευρηματικά ρεπορτάζ και διαδραστικά στοιχεία που να φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην εκπομπή. Μέχρι να γίνουν τέτοιες αλλαγές, το «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει εγκλωβισμένο σε ένα μοτίβο που δυσκολεύει την επικοινωνία με τον τηλεθεατή, ενώ οι ανταγωνιστές καταφέρνουν να κερδίζουν καθημερινά έδαφος και προσοχή.Πηγή: tvnea.com