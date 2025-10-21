2025-10-21 18:58:23
Φωτογραφία για «Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
Οι  «Σέρρες» φτάνουν σιγά-σιγά στο τέλος τους, αλλά –όπως κάθε ωραία ιστορία– κρατούν τις πιο δυνατές στιγμές για το φινάλε. Στο προτελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, οι ήρωες προσπαθούν να βρουν λίγο φως μέσα στο χάος των σχέσεων, των παρεξηγήσεων και της αγάπης. Με το γνώριμο μείγμα τρυφερότητας και χιούμορ, θα μας θυμίσει γι΄ άλλη μια φορά ότι, όσο κι αν διαφωνούμε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε.

Save the date για το προτελευταίο επεισόδιο: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Spoiler alert: θα γελάσεις, θα συγκινηθείς και θα θυμηθείς γιατί αγάπησες τις «Σέρρες» από την πρώτη στιγμή!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση. Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο…απέναντι από σένα.

Πηγή: tvnea.com
