Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, όπου συμμετέχει ως μέλος του πάνελ ο Πέτρος Κωστόπουλος, σημειώθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε συζήτηση. Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης έξω από το σπίτι της Αμερικανίδας πρέσβειρας, ακούστηκε από τον παρουσιαστή η φράση «ένας χοντρός κύριος», σε αναφορά προς άτομο που βρισκόταν στο σημείο.

Η φράση αυτή, ειπωμένη στον αέρα και στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής – ψυχαγωγικής εκπομπής, δημιούργησε αμηχανία. Παρότι ενδέχεται να ειπώθηκε με χιουμοριστική διάθεση, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα όρια του τηλεοπτικού λόγου και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον σχολιασμό και την προσβολή.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι, παρά το σχόλιο, ούτε η παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη ούτε τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ αντέδρασαν. Κανείς δεν επεσήμανε την ατυχή διατύπωση, παρότι όλοι το άκουσαν καθαρά. Η σιωπή αυτή λειτούργησε σαν μια σιωπηρή αποδοχή, που δυστυχώς επιβεβαιώνει την ανοχή της τηλεόρασης σε τέτοιου είδους εκφράσεις.

Η ελληνική τηλεόραση έχει συχνά την τάση να «παρερμηνεύει» την αυθορμησία ως δικαιολογία για να ειπωθεί το οτιδήποτε. Όμως άλλο πράγμα η αμεσότητα, κι άλλο η απουσία σεβασμού. Όταν ένα δημόσιο μέσο λόγου σχολιάζει ανθρώπους με τέτοιους χαρακτηρισμούς, έστω και αστειευόμενα, συντηρεί στερεότυπα και ενισχύει τη λογική του “όλα επιτρέπονται”.

Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδης· όμως συνοδεύεται πάντα από την ευθύνη του λόγου. Και σε μια εποχή που η εικόνα ταξιδεύει ακαριαία, κάθε λέξη στον αέρα αποκτά διπλό βάρος. Ο σεβασμός δεν περιορίζει την τηλεοπτική ελευθερία — την καθιστά ουσιαστική.

