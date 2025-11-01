2025-11-01 13:25:30
Φωτογραφία για Όταν η τηλεόραση ξεχνά τον σεβασμό – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου που προκάλεσε αμηχανία...

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, όπου συμμετέχει ως μέλος του πάνελ ο Πέτρος Κωστόπουλος, σημειώθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε συζήτηση. Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης έξω από το σπίτι της Αμερικανίδας πρέσβειρας, ακούστηκε από τον παρουσιαστή η φράση «ένας χοντρός κύριος», σε αναφορά προς άτομο που βρισκόταν στο σημείο.

Η φράση αυτή, ειπωμένη στον αέρα και στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής – ψυχαγωγικής εκπομπής, δημιούργησε αμηχανία. Παρότι ενδέχεται να ειπώθηκε με χιουμοριστική διάθεση, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα όρια του τηλεοπτικού λόγου και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον σχολιασμό και την προσβολή.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι, παρά το σχόλιο, ούτε η παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη ούτε τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ αντέδρασαν. Κανείς δεν επεσήμανε την ατυχή διατύπωση, παρότι όλοι το άκουσαν καθαρά. Η σιωπή αυτή λειτούργησε σαν μια σιωπηρή αποδοχή, που δυστυχώς επιβεβαιώνει την ανοχή της τηλεόρασης σε τέτοιου είδους εκφράσεις.

Η ελληνική τηλεόραση έχει συχνά την τάση να «παρερμηνεύει» την αυθορμησία ως δικαιολογία για να ειπωθεί το οτιδήποτε. Όμως άλλο πράγμα η αμεσότητα, κι άλλο η απουσία σεβασμού. Όταν ένα δημόσιο μέσο λόγου σχολιάζει ανθρώπους με τέτοιους χαρακτηρισμούς, έστω και αστειευόμενα, συντηρεί στερεότυπα και ενισχύει τη λογική του “όλα επιτρέπονται”.

Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδης· όμως συνοδεύεται πάντα από την ευθύνη του λόγου. Και σε μια εποχή που η εικόνα ταξιδεύει ακαριαία, κάθε λέξη στον αέρα αποκτά διπλό βάρος. Ο σεβασμός δεν περιορίζει την τηλεοπτική ελευθερία — την καθιστά ουσιαστική.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: Νέα εποχή για τα φαρμακεία – Πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο του φαρμακοποιού
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Spoiler - «Grand Hotel»: Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου Ασλάνογλου και οι αποκαλύψεις της νύχτας της επίθεσης...
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Έρχεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
Εφημερίες με αξιοπρέπεια: Λειτούργημα με οριοθέτηση κανόνων και σεβασμό
Εφημερίες με αξιοπρέπεια: Λειτούργημα με οριοθέτηση κανόνων και σεβασμό
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (31/10/2025)
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή "Το' Χουμε"
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης