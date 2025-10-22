2025-10-22 10:21:12
Φωτογραφία για Prime time και Late night ζώνη : Ανατροπές κι αλλαγές στις θέσεις του πίνακα τηλεθέασης...



Η χθεσινή prime time ζώνη παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις στην τηλεθέαση, με αρκετές σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα να ξεχωρίζουν. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η σειρά «Πόρτο Λεόνε», που σημείωσε 16,3%, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ώρα προβολής της. Η σειρά « Να Μ’ αγαπάς» στον Alpha σημείωσε 15,5%  ενω ο  « Άγιος Έρωτας» έκανε 13,3%, με το δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων «Θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να σημειώνει  13%.

Σημαντική πορεία είχε και η σειρά «Grand Hotel», η οποία σημείωσε 12,4%, ισοφαρίζοντας με τις «Σέρρες » στο ίδιο ποσοστό. Ακολουθεί το «Hotel Elvira» με 11,4%, ενώ το ριάλιτι «Η Φάρμα» κινήθηκε στο 9,3% με την σειρά «Η Γη της Ελιάς» έπεσε στο 9,1%. Στον ΣΚΑΪ, το παιχνίδι γνώσεων «The Wall» σημείωσε 6,7%, ενώ στην ΕΡΤ1 η σειρά «Ηλέκτρα» περιορίστηκε στο 1,8%.  «Το Παιδί» κατέγραψε 2%, ενώ η  σειρά «Καλα θα πάει και αυτό» σημείωσε 1,8%.

Στη late night ζώνη, η εκπομπή «The 2night Show» σημείωσε 13,3%, ξεχωρίζοντας, ενώ η εκπομπή του Open «Status Quo» κινήθηκε στο 3%.

Η χθεσινή ημέρα δείχνει ότι τα σίριαλ και τα παιχνίδια γνώσεων συνεχίζουν να κυριαρχούν στη prime time, ενώ η late night ζώνη παραμένει πιο ασταθής, με μεγάλες διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
