Η νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films, γιόρτασε τη δική της πρεμιέρα στο κέντρο της Αθήνας. Σε έναν ξεχωριστό χώρο γεμάτο φίλους και συνεργάτες, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εταιρείας, αλλά και των δύο πρώτων ταινιών της, που αναμένονται σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες.Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου δημοσιογράφοι, φίλοι του σινεμά, στελέχη και συνεργάτες έδωσαν το παρών στην ιδιαίτερη αυτή πρεμιέρα της νέας εταιρείας, που δραστηριοποιείται κάτω από την «ομπρέλα» της Village Roadshow Greece.Για τη νέα αυτή εποχή στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Village Roadshow Greece, Γιώργος Χριστοδούλου: «Στόχος μας είναι να αυξηθούν οι παραγωγές αυτές και η διανομή τους στους κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα». Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο κόσμος θα επιστρέψει ακόμα περισσότερο στο σινεμά, αφού με τις νέες ταινίες και τις αίθουσες της Village Cinemas, μπορεί να απολαμβάνει μία μοναδική συνολική εμπειρία. Επίσης, ανέφερε πως η δημιουργία της Iconic Films προσθέτει την κινηματογραφική παραγωγή και διανομή στις δραστηριότητες του Ομίλου Antenna και ενισχύει την παρουσία του στον χώρο της ψυψαγωγίας.Από την πλευρά του, ο Gareth Ellis-Unwin, επικεφαλής της Iconic Films και κάτοχος Oscar και BAFTA για την παραγωγή της ταινίας Ο λόγος του Βασιλιά / The King’s Speech δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέα αυτό βήμα. «Στην Iconic Films θα δημιουργήσουμε ελληνικές ταινίες, από Έλληνες δημιουργούς, με ελληνικές ιστορίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «Ο κινηματογράφος παραμένει μια εμπειρία με διαχρονική αξία. Σε μια εποχή όπου η ψυχαγωγία καταναλώνεται μέσα από αμέτρητες ψηφιακές πλατφόρμες, ο κινηματογράφος εξακολουθεί να προσφέρει κάτι μοναδικό: τη συλλογική εμπειρία της αφήγησης, τη σύνδεση με το κοινό σε έναν φυσικό χώρο, τη δημιουργία συναισθημάτων μέσα από τη δύναμη της εικόνας. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τον θεατή είναι το θεμέλιο της δουλειάς μας και η δέσμευσή μας να προσφέρουμε περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, εμπνέει και δημιουργεί εμπειρίες που μένουν».Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν και οι δύο πρώτες ταινίες της Iconic Films που θα απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη τους επόμενους μήνες. Δύο ταινίες που αποτυπώνουν τη δημιουργική ταυτότητα της εταιρείας: να στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και να αναδεικνύει στην οθόνη ιστορίες που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα.Στόχος της Iconic Films είναι, μέσα από τις παραγωγές της, να φέρει στο προσκήνιο δημιουργούς, πρωταγωνιστές και ιστορίες που συνθέτουν τη σύγχρονη ελληνική καθημερινότητα με τρόπο που μπορεί να αγγίξει και το διεθνές κοινό.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι συντελεστές και των δύο ταινιών, ενώ δημοσιογράφοι και προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το καστ, να δουν αποκλειστικό υλικό και να πάρουν μια πρώτη γεύση από το νέο κινηματογραφικό σύμπαν που χτίζει η Iconic Films.Λίγα λόγια για τις δύο πρώτες παραγωγές της Iconic Films:Ο Έρωτας… Γράφεται / Love is WrittenΗ ταινία «Ο Έρωτας... Γράφεται» είναι μια σύγχρονη ρομαντική κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό. Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Μια ταινία με οικείο, σαρκαστικό και μοντέρνο τόνο, που εξερευνά την αγάπη όπως τη ζούμε σήμερα: ατελή, ελπιδοφόρα αλλά και αληθινή. Η ταινία βασίζεται σε μία συνδυαστική υβριδική οπτική προσέγγιση (live action & animated στοιχεία), εμπνέεται από το εικαστικό σύμπαν του street artist B και υιοθετεί μία τολμηρή κινηματογραφική αισθητική.Σενάριο και σκηνοθεσία: Βασίλης ΜυριανθόπουλοςΠρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Δανάη Λουκάκη, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ελίνα Μάλαμα, Παύλος Ορκόπουλος, Λένα Ουζουνίδου, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Κώστας Κάππας, ΓιούληΤσαγκαράκη, Μαρία ΑλιφέρηExecutive Producer: Δημήτρης ΖωγραφάκηςProduced by: Gareth Ellis-UnwinΗ ταινία βρίσκεται στο στάδιο του post-production και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου 2025.Φίλοι Για Πάντα / Best Friends ForeverΜια κωμωδία για όλη την οικογένεια, με πέντε διαφορετικές ιστορίες απλών ανθρώπων που η φιλία τους δοκιμάζεται κάτω από ξεκαρδιστικές καταστάσεις ώσπου στο τέλος ενώνονται σε μία συγκινητική κλιμάκωση: ιστορίες αγάπης, αλληλεγγύης και πάνω από όλα φιλίας αποτελούν το συνδετικό ιστό που δημιουργεί αυτή τη σπονδυλωτή ρομαντική κωμωδία.Σενάριο και σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΜουσούληςΠρωταγωνιστούν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Θανάσης Αλευράς, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Ματίνα Νικολάου, Ζήσης Ρούμπος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Γιάννης Απέργης, Λούις ΜάντιλορProduced by: Gareth Ellis-Unwin & Κωνσταντίνος ΜουτσινάςΗ ταινία βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Φεβρουάριου του 2026.Η Iconic Films είναι η νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna. Με επικεφαλής τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA παραγωγό Gareth Ellis-Unwin, η Iconic Films μπαίνει δυναμικά στον χώρο με δύο νέες ταινίες. «Ο Έρωτας… Γράφεται» που θα κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων και οι «Φίλοι για Πάντα» που αναμένονται στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2026.Πηγή: tvnea.com