Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, καταγράφοντας εντυπωσιακό 21,9% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 17,5%, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 10,9%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 4,9%, το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 περιορίστηκε μόλις στο 3,6% χτυπώντας καμπανάκια στο κανάλι , ενώ το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 σημείωσε 0,9%, παραμένοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

