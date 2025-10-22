2025-10-22 10:21:12
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Κουσουλός - Απο κοντά η Κουτσελίνη - Χαμηλή τηλεθέαση για τον Πάτρα



 Σκληρός αποδείχθηκε ο ανταγωνισμός στη μεσημεριανή ζώνη της Τρίτης, με τις εκπομπές να δίνουν μάχη για την προτίμηση του δυναμικού κοινού 18-54.

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η οποία σημείωσε 10,4% και κατάφερε να ξεχωρίσει, κρατώντας σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού.

Στη δεύτερη θέση κι απο κοντά ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9,8%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 8,3%.

Από την άλλη πλευρά, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 3,8%, ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία», στη δεύτερη του μέρα προβολής, σημείωσε μόλις 2%, δείχνοντας ότι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 έκλεισε τη λίστα με 1,6%, χωρίς να καταφέρει να προσελκύσει το ευρύ κοινό.

Η μεσημεριανή ζώνη φαίνεται πως παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά τηλεοπτικά «πεδία μάχης», με τις εκπομπές να παλεύουν καθημερινά για μια θέση στην κορυφή των προτιμήσεων του δυναμικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
