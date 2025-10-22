2025-10-22 10:21:12
Φωτογραφία για Ανατροπή στην κορυφή: Πρωτιά για τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ

 



Ισχυρός ανταγωνισμός καταγράφεται στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με τα ποσοστά τηλεθέασης να δείχνουν μικρές αλλά σημαντικές ανατροπές. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, που σημείωσαν 15,3%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στην πρωινή ενημέρωση.

Στη δεύτερη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» στον Alpha με 14,9%, παραμένοντας σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού με το γνώριμο μίγμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Breakfast» του Star με 9,9%,  το «Buongiorno» του Mega, το οποίο κινήθηκε  στο 9,5%.

Λίγο πιο κάτω, το «Πρωινό» του ANT1 κατέγραψε 8,4%.

Στο Open, η εκπομπή «10 Παντού» σημείωσε 3,7%, ενώ η πρωινή πρόταση της ΕΡΤ1, «Πρωί Αν Σε Είδον», έκλεισε με 3%, κρατώντας χαμηλούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.

Η πρωινή ζώνη, όπως φαίνεται, παραμένει μία από τις πιο δυναμικές τηλεοπτικές «αρένες», με τις ανακατατάξεις να συνεχίζονται και το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο τόσο για τους τηλεθεατές όσο και για τα κανάλια.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/10/2025)
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση: Στην κορυφή το Κοινωνία ώρα MEGA - Απίστευτο μονοψήφιο για το Καλημέρα Ελλάδα
Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
Κώστας Τσουρός για ΣΚΑΪ: «Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει…»
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Ρέβη-Κουρδής vs ΣΚΑΪ: Η δικαστική διαμάχη ξεκινά
Ρέβη-Κουρδής vs ΣΚΑΪ: Η δικαστική διαμάχη ξεκινά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Κουσουλός - Απο κοντά η Κουτσελίνη - Χαμηλή τηλεθέαση για τον Πάτρα
Μεσημεριανή ζώνη: Στην πρώτη θέση ο Κουσουλός - Απο κοντά η Κουτσελίνη - Χαμηλή τηλεθέαση για τον Πάτρα
«Μάχη στην απογευματινή ζώνη»: Κατεδαφίστηκαν τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1...
«Μάχη στην απογευματινή ζώνη»: Κατεδαφίστηκαν τα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1...
Prime time και Late night ζώνη : Ανατροπές κι αλλαγές στις θέσεις του πίνακα τηλεθέασης...
Prime time και Late night ζώνη : Ανατροπές κι αλλαγές στις θέσεις του πίνακα τηλεθέασης...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/10/2025)
Στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας η ευθύνη συντήρησης των σιδηροδρομικών διαβάσεων - Η απάντηση του ΟΣΕ
Στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας η ευθύνη συντήρησης των σιδηροδρομικών διαβάσεων - Η απάντηση του ΟΣΕ