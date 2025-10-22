Ισχυρός ανταγωνισμός καταγράφεται στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με τα ποσοστά τηλεθέασης να δείχνουν μικρές αλλά σημαντικές ανατροπές. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, που σημείωσαν 15,3%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στην πρωινή ενημέρωση.

Στη δεύτερη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» στον Alpha με 14,9%, παραμένοντας σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού με το γνώριμο μίγμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Breakfast» του Star με 9,9%, το «Buongiorno» του Mega, το οποίο κινήθηκε στο 9,5%.

Λίγο πιο κάτω, το «Πρωινό» του ANT1 κατέγραψε 8,4%.

Στο Open, η εκπομπή «10 Παντού» σημείωσε 3,7%, ενώ η πρωινή πρόταση της ΕΡΤ1, «Πρωί Αν Σε Είδον», έκλεισε με 3%, κρατώντας χαμηλούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.

Η πρωινή ζώνη, όπως φαίνεται, παραμένει μία από τις πιο δυναμικές τηλεοπτικές «αρένες», με τις ανακατατάξεις να συνεχίζονται και το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο τόσο για τους τηλεθεατές όσο και για τα κανάλια.

Πηγή: tvnea.com