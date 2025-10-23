2025-10-23 09:02:40
Φωτογραφία για Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
Η Άβα Γαλανοπούλου επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι και μίλησε σε συνέντευξή της για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την αυστηρότητα με την οποία κρίνει τον εαυτό της.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην αμηχανία και τη δυσκολία που νιώθει όταν παρακολουθεί τις επαναλήψεις των σίριαλ στα οποία έχει συμμετάσχει.

Η Άβα Γαλανοπούλου εξομολογήθηκε ότι είναι πολύ αυστηρή κριτής του εαυτού της και διαρκώς εντοπίζει ελαττώματα στις ερμηνείες του παρελθόντος που θα ήθελε να διορθώσει.

«Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Είμαι πολύ αυστηρή. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο», δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day». «Θεωρώ ότι θα το είχα κάνει καλύτερα. Πάντα βρίσκω κάτι αρνητικό να πω. Θέλω να με διορθώσω».

Σχολιάζοντας την επιστροφή της στο θέατρο, η Άβα Γαλανοπούλου τόνισε ότι δεν έχει καμία αδυναμία σε συγκεκριμένο μέσο (θέατρο ή τηλεόραση), αλλά επιλέγει τις δουλειές με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση που της προσφέρουν.


«Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο», είπε χαρακτηριστικά. «Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Τι να πάει να πει του θεάτρου ή της τηλεόρασης. Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλιγουντ δεν λένε τέτοια».

Η ηθοποιός αντιμετωπίζει τις τηλεοπτικές επαναλήψεις ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της, με τα θετικά και τα αρνητικά τους. «Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μη βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους», κατέληξε.

