2025-10-23 09:35:44

Ανατροπή φαίνεται να σημειώνεται σχετικά με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026, καθώς το ΡΙΚ διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τη Ζόζεφιν να έχει «κλειδώσει» για τη φετινή συμμετοχή.



Η είδηση πως η τραγουδίστρια βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΡΙΚ μεταδόθηκε μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το ΡΙΚ, τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.



Πηγές του καναλιού της Κύπρου τονίζουν ότι «οι διεργασίες για την επιλογή του εκπροσώπου βρίσκονται σε εξέλιξη και καμία απόφαση δεν έχει παρθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανατροπές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.



Ωστόσο, το ΡΙΚ έσπευσε να απαντήσει και να διαψεύσει την εν λόγω είδηση μέσα από μια σχετική ανακοίνωση. Το Eurovisionfun ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της κυπριακής αποστολής, οι οποίοι διέψευσαν το παραπάνω.



Συγκεκριμένα ανέφεραν, πως δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και πως προετοιμάζουν πριν την επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου, διάφορα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία και θα ενθουσιάσουν τους φίλους του διαγωνισμού.



Μάλιστα το ΡΙΚ ζητά από όλους λίγη υπομονή και να μην προτρέχουν σε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αφού η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Eurovision 2026, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον τυχερό.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ